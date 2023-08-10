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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفكيك شعار الاتحاد السوفيتي عن تمثال الوطن الأم بأوكرانيا (فيديو)

تمثال الوطن الأم
تمثال الوطن الأم

استبدلت أوكرانيا شعار الاتحاد السوفيتي في أحد أبرز المعالم الأثرية في كييف بشعارها الخاص، كجزء من حملة أوسع منذ الغزو الشامل للقضاء على تكريم القوة الروسية.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، لحظة تفكيك شعار الاتحاد السوفييتي عن تمثال "الوطن الأم" في العاصمة كييف.

وجرى تصميم النصب التذكاري للوطن الأم - وهو عبارة عن عملاق من الفولاذ المقاوم للصدأ يبلغ ارتفاعه 335 قدمًا فوق كييف، لتأكيد المناعة السوفييتية. 

معلومات عن النصب التذكاري في أوكرانيا

جرى الكشف عن النصب التذكاري عام 1981 ، وهو عبارة عن شخصية لامرأة ترفع سيفًا في يدها اليمنى ودرعًا في يدها اليسرى، كان الدرع مزينًا بالمطرقة والمنجل السوفياتي.

بدأ العمال في أوكرانيا على إزالة الشعار السوفياتي من درع النصب التذكاري أواخر الشهر الماضي، وجرى تركيب شعار أوكراني ليحل محله.

وأثار غزو روسيا الشامل في أوكرانيا إعادة تقييم في البلاد للمعالم الأثرية حتى بالنسبة لشخصيات تاريخية ما قبل الشيوعية مرتبطة بروسيا.

وجرى إسقاط التماثيل السوفيتية التي يُنظر إليها على أنها تكريم للقوة الروسية في أوكرانيا من المقرر هدمها في عدة دول أوروبية.

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