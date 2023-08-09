نشرة أخبار الحوادث.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالدقهلية

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار الحوادث، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر التطورات أولاً بأول.

وخلال السطور التالية نرصد أهم أخبار الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية:

لقي عريس وشقيق عروسته مصرعهما وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل كانا يستقلانه، ما تسبب في سحب قائد السيارة الأولى للموتوسيكل والشابين لمسافة كيلومترات ودهسهم أسفل عجلاتها ووفاتهم في الحال.

كان اللواء خالد البراوي مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد ورد بلاغ عن وقوع حادث في الطريق الدولي بالإسكندرية قبل مدخل الكيلو 21، وعلى الفور انتقل مأمور قسم العامرية وضباط القسم وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

لمزيدٍ من التفاصيل: مصرع عريس وشقيق العروسة فى حادث تصادم بالطريق الدولى غرب الإسكندرية

قررت محكمة الاستئناف بالقاهرة ، تحديدًا يوم 2 سبتمبر المقبل ليكون أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل أمام الجنايات الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله.

لمزيدٍ من التفاصيل: 2سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء، داخل مياه الملاحات، بدائرة قسم شرطة محرم بك.

لمزيدٍ من التفاصيل: العثور على جثمان فتاة مقطعة وملقى بالملاحات بالإسكندرية

لقى شخص حتفه، إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.

لمزيد من التفاصيل: إصابة شخص في تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص مسطرد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربّحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات).

لمزيدٍ من التفاصيل: تقدر بـ 70 مليون جنيه ..الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالدقهلية |التفاصيل