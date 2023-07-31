والدة الطالب السابع علمي علوم بالثانوية العامة: "الحلم أصبح حقيقة"

قالت والدة الطالب حسن شفيق حسن، الحاصل على المركز السابع بالثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم، إنها تلقت مكالمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بفرحة كبيرة.

وأضافت والدة حسن، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"،:" أنا اللي استقبلت مكالمة الوزير وحسن وقت المكالمة لم يكن متواجدا بالمنزل، بينما كان يجلس مع أصدقائه على الكافتيريا".

وأوضحت: "حسن كان نفسه يلتحق بكلية الطب البشري والحمد لله الحلم أصبح حقيقة".

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم تكريمهم اليوم كما سيتم تكريمهم مرة ثانية لاحقا، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.

وزير التربية والتعليم يمنح أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير

ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح في علمي علوم : 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة : 79.78%، ونسبة النجاح في الادبي : 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي .