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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مقر الوزارة العاصمة الإدارية الجديدة. 

رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 كاملة قبل الإعلان الرسمي

وتعلن وزارة التربية والتعليم  تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة. 

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق. 

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".  

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.
وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل. 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لها بعد الإعلان الرسمي الإثنين. 

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا). 
https://emis.gov.eg/

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