نتيجة الثانوية العامة 2023 على مكتب وزير التربية والتعليم

يستعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصلت نتيجة الثانوية العامة 2023 من مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي إلى مكتب وزير التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لاعتمادها الرسمي.

ويعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في مكتبه بديوان عام الوزارة، بحضور خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وبعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، يجري وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب لتهنئتهم بالنتيجة والتفوق على أقرانهم.

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليوم التالي للاعتماد الرسمي في مؤتمر صحفي يعقده بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا الإثنين في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ذكر في تصريح له أمس السبت، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيحدد فور الانتهاء من جاهزيتها ومراجعتها بشكل كامل ضمانا لمصلحة الطلاب وتحديد الأوائل في كل شعبة.

توقعات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق فوق الـ95 في المائة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وبانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

ويفتح مكتب التنسيق باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

































