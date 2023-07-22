كل ما تود معرفته عن تنسيق الجامعات 2023 (إنفوجراف)

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية كل ما تود معرفته عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.



جاء ذلك في إطار استمرار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

معلومات تنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التقديم في تنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعًا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميًا.

وأضاف أن الانفوجراف الحالي يتضمن العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):



وأهابت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.