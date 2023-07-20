البورصة تربح12.4 مليار جنيه في أسبوع اقتصر على 4 جلسات فقط

ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري المنتهي جلساته يوم الأربعاء الماضي بصورة جماعية مدعومة بعمليات شراء قادتها المؤسسات المحلية والعربية.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 12.4 مليار جنيه، بنسبة صعود 1.1%، ووصلت إلى مستوي 1.180.8 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 1.4%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 6.6 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 2.5 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول15 مليار جنيه، وكمية تداول 3.8 مليار ورقة منفذة على 340 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالصعود الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.36% ليصل إلي مستوى17578 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.11%، كما صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 2%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على5% مسجلين صافي بيع بقيمة 99 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 8% محققين صافي عمليات شراء 91مليون جنيه.