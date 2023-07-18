4 مراحل لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن مراحل تطبيق أكبر مشروع لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى افتتاح مستشفى قصر العينى الفرنساوى عام 1995 ولم تمسسه يده التطوير منذ ذلك الوقت.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المستشفى تحتوى على 1208 أسرة، و 18 غرفة عمليات، و 44 سرير رعاية مركزة، ويتكون من بدروم وأرضي وعشر طوابق على مساحة 15 ألف متر مربع، كما يشتمل المستشفى على 27 مصعدا.

مراحل تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى

يتضمن التطوير الشامل لمستشفى قصر العينى الفرنساوى أربع مراحل، هي: عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية، لمدة 3 سنوات.

تتضمن المرحلة الأولى لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي:

١. تطوير غرف العمليات والرعايات.

٢. تطوير الطوارئ.

٣. تطوير الرعاية المركزة بالدور الأرضي.

٤. تطوير مدخل الطوارئ ومناطق الانتظار.

٥. تطوير مناطق وغرف العمليات بما يشمل تجديد الدهانات والأرضيات والبنية التحتية.

٦. إحلال وتجديد 6 مصاعد.

٧. إصلاح وصيانة التكييف المركزي الحالي وتدعيم المناطق التي تحتاج إلى وحدات منفصلة بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى.

٨. إعادة عزل سطح المستشفى ضد تسرب المياه.

٩. رفع كفاءة الدور الثالث والرابع والخامس.

١٠. خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة.

كما تتضمن المرحلة الثانية لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي :

١. خطة تطوير قصيرة الأجل لتطوير البنية التحتية لأنظمة الصرف الصحي والمياه على مستوى المستشفى.

٢. رفع كفاءة أنظمة التكييف والتهوية، وتطوير أنظمة محطات الإمداد

بالغازات الطبية.

٣. تطوير ورفع كفاءة أنظمة مكافحة الحريق وإحلال وتجديد بعض الأنظمة على مستوى المستشفى.

٤. رفع كفاءة وتطوير شامل لأنظمة الإمداد بالكهرباء والتيار الخفيف.

أما المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي فتضمن:

١. خطة طويلة الأجل لتطوير الشبكات العمومية لأنظمة تغذية المياه والصرف الصحى وشبكات الغازات وشبكات الحريق.

٢. تطوير البنية التحتية لشبكات التيار الخفيف وأنظمة نقل البيانات والمعلومات.

٣. رفع كفاءة باقي أدوار المرضى من حيث التشطيبات وأنظمة الصرف الصحي والامداد بالمياه والغازات والتهوية والتكييف، وأعمال الكهرباء.

٤. استحداث أنظمة النداء الصوتي بالمستشفى.

٥. استحداث أنظمة استدعاء التمريض بالأدوار.

٦. إحلال وتجديد باقي مصاعد المستشفى، وتطوير ورفع كفاءة أسوار وبوابات المستشفى.

وتشمل المرحلة الرابعة:

١. إحلال وتجديد البنية التحتية التكنولوجية للبيانات والمعلومات.

٢. ربط أنظمة المبنى من كهرباء وتيار خفيف ومكافحة وإنذار الحريق والمصاعد والتكييف والتهوية بنظام إدارة المبنى إلى آخره.

