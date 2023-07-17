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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية  في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

الحماية المدنية تُسيطر على حريق التأمينات الاجتماعية بأسوان

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت  الحماية المدنية في السيطرة على على حريق اندلع، اليوم الاثنين، فى مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك دون وجود خسائر فى الأرواح، بينما تم نقل عدد من المصابين باختناقات إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت مُديرية أمن أسوان قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى مبنى التأمينات الاجتماعية الواقع بمنطقة عزبة الواحى بمدينة كوم أمبو، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية الدفع بقواتها والسيارات اللازمة لإخماد الحريق.

وساعد أهالي المنطقة بالتعاون مع الحماية المدنية بانتشال الموظفين والمواطنين المتواجدين فى المبنى، لإنقاذ أرواحهم قبل امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود خسائر فى الأرواح، بينما تم نقل عدد من المصابين باختناقات أثناء مشاركتهم فى إخماد النيران إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت قوات من الشرطة التابعة لمركز شرطة كوم أمبو، لمعاينة موقع الحريق ومعرفة سبب اشتعال النيران، وتحديد حجم الخسائر المادية بالمكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل سرعة الوصول لأماكن الإبلاغ بوجود حرائق، وذلك لسرعة إخمادها قبل أن تمتد لما يُجاورها وهو الأمر الذي يُساهم في تقليل حجم الإصابات البشرية الناتجة عن الحوادث.

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