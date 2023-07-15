مقتل مدنيين في هجوم بمسيرات الدعم السريع على مستشفى بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن مقتل وإصابة مدنيين جراء هجوم لقوات الدعم السريع بمسيرات على مستشفى في أم درمان بالسودان.

القيادة العامة للجيش السوداني

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوداني، أن قواتها أجرت، فجر يوم الجمعة، عمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث.

وأكد بيان الجيش السوداني، نجاح عمليات التمشيط، وأنها جرت كما مخطط لها، فيما أشار إلى وقوع بعض الخسائر بجزء من محور بحري، لافتًا إلى أن ذلك لم يؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة له بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان الدعم السريع، التي وصفها بيان الجيش بأنها درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

وأضاف البيان: "قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله"، واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.