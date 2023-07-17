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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الكهرباء: استثمارات تصل لـ 34 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة (فيديو)

الدكتور أيمن حمزة،
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل  توقيع وثيقة مع شركة أكوا باور، قائلا: "الوثيقة تأتي استكمالا لما تم توقيعه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، حيث كان هناك توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول 28 ألف ميجا وات مع 4 تحالفات للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

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وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية في قناة "TEN"، أن توقيع وثيقة جديدة اليوم استكمالا للإجراءات التي تم اتخاذها، بداية من إتاحة أرض لإنتاج 10 ميجا وات باستغلال الرياح، وكان قد سبق ذلك توقيع اتفاقيتين في هذا الصدد، لافتا إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تصل لـ 34 مليار دولار وذلك سعيا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي المصري لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل لنسبة 42% ومن المستهدف الوصول لهذه النسبة في عام 2030.

مصر جادة  في التوسع  بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة

وتابع المتحدث باسم الكهرباء، أن توقيع مصر اتفاقيات ووثائق في هذا الملف يعكس جدية مصر في التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، والإمكانيات الضخمة المتواجدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص سواء من الشركات العربية والمصرية والأجنبية في التوسع في ضخ الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة. 

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