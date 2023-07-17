المحامين تنعى شهداء المهنة وتدعو الأعضاء لحضور افتتاح نادي جليم

نعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، شهداء المحاماة من المحامين الذين وافتهم المنية خلال الأيام الماضية، ودعت المحاميات والمحامين لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة تلاها ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وجاءت تفاصيل الكلمة كالآتي:

تُنعى نقابة المحامين، شهداء المحاماة المرحومين- بإذن الله- تعالى، ياسر جلال وزوجته وأبنائه، والمرحومة أميرة جمال، والذين وافتهم المنية، ونحسبهم عند الله شهداء، كما تنعى نقابة المحامين، ومجلس النقابة العامة، وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة عمة الدكتور أبوبكر ضوة، ووفاة المهندس عاطف ضوة، شقيق الدكتور أبوبكر ضوة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

دعوة لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم

أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، ولأننا جميعًا إلى زوال، وأن نقابة المحامين هي الباقية، يتشرف الأستاذ النقيب عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، منذ الساعة السابعة مساءً، ويقتصر الحضور يوم الافتتاح على المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يتشرف النادي باستقبال المحامين وأسرهم.

يسبق الافتتاح اجتماع النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء هذه المجالس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب المرحومين- بإذن الله تعالى-، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.