صعق كهربائي يتسبب في وفاة عاملين بأطفيح

توفى عاملان وأصيب آخرون، نتيجة إصابتهما بصعق كهربائي أثناء صيانة بالوعة صرف في إحدى قرى أطفيح وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بوفاة وإصابة عدد من الأشخاص في قرية بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملين لقيا حتفهما، وأصيب اثنان آخران نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي، خلال العمل في بالوعة صرف وصيانتها، وتم نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفى أطفيح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

في سياق آخر، وقع حادث تصادم في إحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أسفر عن وفاة طفل عمره 5 سنوات، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة.

مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز وتوفى، وتبين أنه أثناء سير سيارة في أحد شوارع قرية المريج صدمت طفل عمره 5 سنوات ما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه قد فارق الحياة.

وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن الجثمان عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة أسرة الطفل.

نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين لتجنب وقوع الحوادث المرور

وقدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.