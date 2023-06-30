انتظام العمل بالمستشفيات ومبادرة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف المرورات الإشرافية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك للتأكد من انتظام سير العمل ، والوقوف علي جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلي كفاءة ،والاطمئنان علي مدي جوده الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقام فريق من الادارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحيه بالبحر الأحمر بالمرور صباحا ًعلى مستشفى الغردقة العام ومستشفى حميات الغردقة وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي علي رأس العمل والانضباط الاداري والتأكد من توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية والامصال بكميات كافية

كذلك المرور علي اقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة بالمستشفى

كما تم المرر و علي مستشفى سفاجا المركزي والتأكد من الانضباط الإداري والاطلاع علي كافة الاستعدادات لضمان تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين وارضاء المنتفعين

وتم مرور فريق الاشراف علي العيادات المتنقلة باماكن تمركزها لمتابعة آليات العمل بمحاور خطه التأمين الطبي والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و متابعة اعمال حملة ١٠٠ يوم صحة

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر علي تكثيف المرورات الاشرافية خلال اجازه العيد وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وكلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة راس غارب مدير الادارة الصحية بالوحدة المحلية لمدينة راس غارب بالمتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالوحدات الصحية ومكتب الصحة وتوفير جميع الخدمات الطبية لمواطنى المدينة ، مشيرا بقيام مسئول الرعاية الاساسية بالادارة الصحية بالمدينة بالمرور على مكتب الصحة ووحدة الامل و وحدة الميناء والتأكد من انتظام العمل بهم واستقبال المواطنين وتوفير الرعاية الطبية للمترددين على الوحدات .

ويأتى ذلك ينفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بانتظام العمل بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمدن المحافظة وتقديم جميع الخدمات الطبية للاهالى.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو عادل مدير إدارة مستشفيات البحر الاحمر و الدكتور محمد السيسي مدير إدارة المتوطنة كانا استقبلا الشيخ محمد عبد الرحيم مدير عام إدارة الوعظ و لجنه الفتوي و الشيخ محمد كامل طايع و الشيخ محمد احمد خليل من اعضاء لجنه الفتوي بالمنطقه الازهريه بالبحر الاحمر

ذلك اثناء زيارتهما لمستشفي الغردقة العام مهنئين الفرق الطبيه بعيد الاضحي المبارك و زياره المرضي لمؤازرتهم العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر توالي المرور الاشرافي من كما قامت الفرق الطبيه بمديريه الصحة بالبحر الاحمر بالمرور الاشرافي للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك صباحاً ومساء ًعلي جميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر و التي تضمنت فرق من ادارة الطب العلاجي و ادارة المستشفيات وادارة الجودة و ادارة المعامل و ادارة التمريض برفقة التفتيش المالي و الاداري علي مستشفى الغردقة العام و مستشفي الحميات بالغردقة وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من تواجد فرق العمل بكامل قوتها وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفى لاستقبال اي حالة طارئة.

وفي ذات السياق توجهت مجموعة من فرق ادارة الرعايه و الاعلام السكاني والثقافة الصحية و التمريض للمرور علي العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة و التي تضمنت خطة تأمين العيد باماكن تمركزاتها و علي وحدة الاحياء و الميناء والحضري

و ايضا قام مسئول التفتيش المالي والإداري بمرسي علم صباحا بالمرور علي وحده الحي الاول ومركز طب الاسرة

واكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمه وضرورة رضا المنتفعين وتقديم كافة الدعم لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لمواجهة اي طوارئ خلال اجازه العيد

المرور

المرور

المرور