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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن فعاليات مشروع السلامة والتمكين والحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة

الشباب والرياضة تنفذ دورات تدريبية حرفية بمراكز شباب القاهرة والإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية سلسلة من الدورات التدريبية الحرفية،ضمن مشروع السلامة والتمكين والحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة بالمساحات الصديقة التي تم إنشاؤها بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والاسكندرية.

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الشباب والرياضة تختتم فعاليات الورشة التدريبية على صناعة المشغولات اليدوية بالجلود

 تم التنفيذ بمحافظة القاهرة داخل مركز شباب المعادي ٧٧، حيث تم التدريب علي التفصيل والخياطة داخل مركز التدريب المهني بالسيدة زينب ، وكذا تم التنفيذ بمركز شباب حلمية الزيتون، حيث تم التدريب علي عمل المكرميه بانواعها المختلفة.

وفي محافظة الإسكندرية تم التنفيذ بمركزي شباب الحرمين وبرج العرب، حيث تم التدريب على التفصيل والخياطة وعمل الملايات بمحتوياتها.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي حرص وزارة الشباب والرياضة علي الإهتمام بالوافدين من دولة السودان الشقيقة والجنسيات الأخري بهدف إدماجهم بالمجتمع المصري،  وعمل الدورات التدريبية الحرفية المختلفة والتي تساعدهم على الحياة المعيشية داخل المجتمع المقيمين فيه، وأيضا برامج الدعم النفسي والتوعية الصحية.

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