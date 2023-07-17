دماء وجثامين أطفال .. مشاهد مأساوية من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المُنهار

استيقظ فجر أمس، سكان منطقة حدائق القبة بالقاهرة، على مأساة مروعة، إثر سقوط عقار مكون من 5 طوابق فوق رؤوس قاطنيه، ما أدى لمصرع 8 أشخاص من بينهم أطفال وإصابة 9 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وانقاذ واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

تلقت الاجهزة الأمنية بلاغ بإنهيار العقار رقم 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصرى،عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإسعاف والمعدات بالاوناش لإنقاذ الضحايا من أسفل الأنقاض ورفع الركام.

كشفت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم وإزالة أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره، وإلقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب العقار المتسبب فى الكارثة،كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

ومن جانبه أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، وكلف الإدارة المحلية بسر عة مباشر التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق، بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعلمت من الحى عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له.

فجر مصدر مفاجأة مدوية حول الواقعة، موضحا إن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام1992 أى منذ ما يقرب من ال31عاما ولم يتم تنفذه.

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.



وقررت وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة فجرا.. الهدوء يخيم على المكان أغلب السكان فى نوم عميق، الشمس تستعد للشرق والنهار يستعد ليبسط أضوءه بالطبيعة الربانية..فى ذلك التوقيت كانت منطقة حدائق القبة وتحديد فى شارع الخليج المصرى بعزبة مكاوى، على موعد مع كارثة، ليفزع الأهالى من النوم على أصوات دوى شديد يصاحبه صراخ وعويل وصيحات تضج بالحسرة والآلام الحقونا البيت وقع والناس بتموت .

تحول الهدوء والسكينة إلى صراخ وبكاء وحزن وحسرة من بشاعة المأساة، انتفض الأهالى مهرولين تجاه العقار المنهار،الكل يبحث عن أقاربه وجيرانه لعله ينقذهم من الموت، ظل الجميع يبذل ما فى وسعه لإنقاذ الضحايا والمفقودين وانتشالهم من أسفل الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية ورجال الدفاع المدنى ودفعت بالمعدات والأوناش والأجهزة الحديثه، وتم استخراج جثامين 8ضحايا من بين ركام المنزل المنهار كما تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستخراج مصابين آخرين إنقاذهم من الموت ونقلهم إلى المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



انتقلت الوفد إلى نسرح العقار المنهار،ورصدت حالة الحزن والحسرة والانين المسيطرة على الأهالى، والتقت شهود عيان، وروى أحد شهود العيان للوفد تفاصيل الواقعة،قائلا:كنت نايم صحيت على صوت عالى اشبه بالزلزال،جرينا لقينا البيت آخر الشارع وقع وفى ناس بتموت تحت الاتقاض، موضحا أن المنزل المنهار مكون من 5طوابق تقطنه أكثر من أسرة من بينهم أطفال وسيدات، وتابع: فضلنا نشيل الطوب والكتل الخرسانية والأنقاض وندور على الضحايا والمفقودين، والإسعاف والحماية المدنية انتشلت جثث 5ضحايا،وما زال البحث جارى.

وقال شاهد عيان آخر من سكان العقار المقابل للمنزل المنهار،أن من المشاهد المأسوية جراء الواقعة،فقدان أم لأبنائها الاثنين( بنت وطفل رضيع )،وشاء القدر الإلهى أن يتم استخراج الأم حية وإنقاذها من الموت ونقلها إلى المستشفى، ولكن أطفالها فارقوا الحياة أسفل الانقاض.

وأضاف الشاهد، أن القدر شاء أن ينقذ أسرة مكون من 5أفراد من الموت، بعدما شعروا بهزة فى المنزل واسرعوا مهرولين خارج المنزل قبل أن ينهار.

إبن خالى لسة عريس من شهرين مات ..بهذة الكلمات كان يصرخ أحد أقارب ضحايا العقار المنهار بحدائق القبة، ويريد الدخول إلى مكان ردم العقار للبحث عن الفقيد بعد استخراج زوجة الفقيد ولم يتم العثور جثمانه حتى الآن مما جعلة يندفع اتجاة ردم العقار، وروى تفاصيل المأساة موضحا أن أبن خالته أحد الضحايا قاطنى العقار المنهار عريس جديد لم يكمل شهرين متزوج داخل أحد الشقق بهذا العقار المنكوب،ومات هو وزوجته.

قال مصدر أمنى إن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدوار (أرضى و4 طوابق )، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ فى منطقة وتم الدفع بالاوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الانقاض، واجراء عمليات البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الاجهزة الامنية لمكان الواقعة وفرضت كردون أمنى، وتم اخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز تحسبنا لتفاقم الازمة، واستكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالاوناش والمعدات والأجهزة الحديثة.