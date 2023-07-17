جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة مدرس بالمعاش

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مدرس بالمعاش، أمام مزلقان الشيخ عيسى بناحية قرية أولاد سيف بدائرة مركز بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة لشخص أمام مزلقان الشيخ عيسى، بناحية قرية أولاد سيف بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالمعاينة تبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يُدعي "محمد. ح. الـ " ، 60 عاما، مدرس بالمعاش ومقيم بدائرة المركز، وأن هناك إصابات بالرأس.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وكيفية حدوثها.