جامعة كفرالشيخ تشارك في برامج تدريب مشروع الحوكمة الاقتصادية

شاركت جامعة كفرالشيخ ممثلة في الدكتور أميرة هشام عكاشة الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية والدكتور أحمد سليم المدرس بقسم الآثار بكلية الآداب في "برامج تدريب مشروع الحوكمة الاقتصادية ومسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي للجامعات والمؤسسات"، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة والوكالة الأمريكية للرعاية والتنمية.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة .

أوضحت الدكتور أميره هشام عكاشة الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بأن التدريب بدأ بكلمة السيد هيرمان تيل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية، وكلمة الدكتور سهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، وكلمة الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، وكلمة الأستاذة ليلي المشنب استشاري دعم المرأة والشمول الاجتماعي.

وأضافت "عكاشة" أن محاور التدريب تناولت التجارب الدولية في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين، وخطوات إعداد الخطط الإستراتيجية وخطط العمل وقصص النجاح.