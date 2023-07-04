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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تسليم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية غدًا للمديريات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، بإيفاد مندوب من المديرية بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها، وذلك لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، غدًا الأربعاء 5 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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ومن المقرر أن تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صناعي وتجاري وفندقي وزراعي الدور الأول للعام الدراسي الحالي، غدا الأربعاء.

 

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم فتح نتيجة الدبلومات الفنية أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

 

وفي سياق منفصل تستمر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

 

ومن المقرر أن يستمر فتح باب القبول أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.

 

 التقديم الإلكتروني

 

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

 

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية "أدرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين، عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

سجل الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

 

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55 % بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة و50 % بباقى الجامعات الحكومية .

 

و الحد الأدنى للقبول بباقى كليات ومعاهد القسم العلمى 50 % بجميع الجامعات الحكومية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد القسمين الأدبى والعلمى 70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد.

 

وفيما يخص الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية يكون القبول بأولوية التقديم على منصة أدرس فى مصر حسب الأعداد المحددة لكل جامعة والأعداد المحددة لكل جنسية.

 

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