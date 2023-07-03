"التغيرات المناخية و آثارها "ندوة بمركز شباب جراجوس بقوص

نظم مركز شباب جراجوس بمشاركة جهاز شئون البيئة فرع قنا، ندوة بعنوان التغيرات المناخية و آثارها على البيئة بمقر مركز شباب جراجوس بقرية جراجوس مدينة قوص جنوب محافظة قنا ، استهداف الندوة 20 من شباب الجوالة بحضور جمال محمود رئيس مجلس إدارة مركز شباب جراجوس، وعصمت العبد قائد عشيرة مركز شباب جراجوس، ورويس جميل مساعد قائد عشيرة الجولة ،والمهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة بقنا.

أدار حوار اللقاء جمال محمود رئيس مجلس إدارة مركز شباب جراجوس، مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة فرع قنا، فى نشر الوعي البيئي لدى شباب الجوالة بقرية جراجوس، موضحا أن تلك الفاعليات بهدف تدريب فريق عمل الجوالة لنشر الوعي البيئي داخل القرية و بمدينة قوص فى مجال التغيرات المناخية و آثارها على البيئة و الصحة العامة و التوعية بطرق موجهة تلك الآثار السلبية لتغير المناخ.

فيما حاضر المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئة بجهاز شؤن البيئة بقنا، عن مفاهيم البيئة و المناخ و الطقس و التغيرات المناخية و أسبابها و آثارها على البيئة و دور الدولة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية من خلال مشروعات التخفيف و التكيف المناخى و دور الشباب فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال التوعية البيئية في زراعة المسطحات الخضراء و ترشيد استهلاك الطاقة و المياه و الحفاظ عليها من التلوث و ثقافة إعادة تدوير .