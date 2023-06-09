التربية والتعليم تنتهي من أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق الامتحانات، إذ أكدت أنها انتهت من طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة تمت بشكل واضح فى النماذج الامتحانية الأربعة، كما أن صياغة الأسئلة تمت بدقة ودون أخطاء كما أن مضمون الأسئلة واضح للطلاب وبلا ألغاز.

كما أن الأسئلة مرتبطة بشكل كامل بالمنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي، وسوف تخاطب الفهم والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، حيث ستبدأ الأسئلة فى النماذج الامتحانية الأربعة بالأسئلة السهلة ثم تتدرج للأصعب لفرز مستويات الطلاب المختلفة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو:- مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو:- مادتى الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 18 يونيو:- اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو:- اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو:- الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

إجازة عيد الأضحى بداية من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

الأحد 2 يوليو:- بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو:- امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو:- اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو:- الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 11 يوليو:- الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو:- مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.