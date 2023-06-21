عيد الأضحى .. أرقام مديريات الطب البيطري بالقاهرة والجيزة لتلقى الشكاوى

حالة من الاستعداد القصوى، أعلنتها جميع محافظات الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا عنه أسبوع فقط، إذْ أعلنت كل محافظة عن المجازر المجانية فيها، كما تم إلغاء جميع إجازات الطب البيطري بجميع المديريات على مستوي الجمهورية، من توفير جميع خدمات المواطنين، ومتابعة عمل المجازر، للتاكد من سلامة الحيونات قبل وبعد عمليات الذبح.

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محافظتا القاهرة والجيزة، خصصت عددًا من الأرقام الهاتفية، لتلقي شكاوى المواطنين، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، مع استمرار تكثيف الحملات على محلات الجزارة فى كل الأسواق داخل القاهرة والجيزة، لمتابعة سلامة وجودة اللحوم، والحرص على منع أي تلاعب وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

مديريات الطب البيطري بالقاهرة والجيزة:

أعلن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، أن عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع، وترك المخلفات والدماء، تصل إلى 10 آلاف جنيه.

خصصت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أرقام تليفون لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد وهي( 27426993 - 27427053 - 01550987957).

كما خصصت مديرية الطب البيطري بالقاهرة أرقام تليفونات أمام المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات أو أي شكاوى للتعامل الفوري معها، من خلال إدارات الطب البيطري، وغرفة العمليات، تتلقى الشكاوى على أرقام التليفونات (27426993 - 27427053).

وفى السياق نفسه، خصصت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بعض أرقام التليفونات لتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العيد (0237808892 -0237808893 –0235843922. فاكس المديرية : (0235851635)

هناك عددٌ من الأمور التي يجب اتباعها قبل ذبح الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، مثل منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتيريا تلوث الذبيحة.

يجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل، كما أن شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم، ولابد من أن تكون أداة الذبح حادة جدًّ، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح.

سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:22، وهي عبارة عن ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد قبل قراءة القرآن.