الجامعة المصرية الصينية تعلن عدم زيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية الصينية، أنه تم تخريج أول دفعة من كلية الهندسة والتجارة الدولية، والعام الحالي سيتم تخريج أول دفعة من كلية العلاج الطبيعي.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الصينية أنه سيتم التقدم لاعتماد كليتي الهندسة والتجارة الدولية للاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة، حيث تعمل الجامعة منذ انطلاقها على تحقيق كل اشتراطات الجودة.

وقدم رئيس الجامعة المصرية الصينية الشكر لمجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية لحرصه على عدم زيادة المصروفات خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس الجامعة المصرية الصينية أن ذلك بالرغم من ارتفاع التكاليف في مختلف النواحي، رغبة من إدارة الجامعة في عدم الضغط على أولياء الأمور، فضلًا عن حرص الإدارة على تعميق العلاقات مع الجانب الصيني بما سيعود بالفائدة على أبنائنا من طلاب الجامعة.

كليات الجامعة المصرية الصينية

وتضم الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة كليات الهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية والصيدلة وتكنولوجيا الدواء والعلاج الطبيعي، وهى جامعة تكنولوجية ‎وهي الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط من بين الجامعات الخاصة التي لها شراكة مع الكثير من المؤسسات والجامعات الصينية.

ويعد البرنامج الدراسى بكلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء "فارم دي" من أفضل البرامج على مستوى كليات الصيدلة فى مصر حيث يسمح للطالب بدراسة جميع التخصصات الصيدلية الصناعية والاكلينيكية وليس الاكلينيكية فقط.

ويعمل البرنامج الدراسي على ربط الطالب باحتياجات سوق العمل والتعرف عليه منذ التحاق الطالب بالكلية ،وتوفير فرص للتدريب الصيفي فى مصانع الأدوية والمستشفيات بالصين.‎

وتقدم الجامعة المصرية الصينية حزمة من المنح للطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة الحاصلين على أعلى الدرجات إلى جانب المنح المقدمة لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة وأبناء المحافظات النائية وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تقدم الجامعة المصرية الصينية منحًا جزئية لبعض الفئات التى تقدم خدمات للمجتمع، فضلا عن قرارها بعدم زيادة المصروفات الدراسية بكل الكليات.