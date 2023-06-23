تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة- وذلك في مقره الجديد بصلاح سالم، والتقت الموظفين والعاملين في المعهد، وذلك بصحبة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.

إعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال والابتكار

وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقره الجديد

ملف ريادة الأعمال والابتكار



وخلال زيارتها لمقر المعهد؛ استمعت الدكتورة هالة السعيد إلى عرض قدمته الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد حول مهام ورؤية المركز الجديد، والذي يأتي في إطار إعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال والابتكار بوزارة التخطيط، حيث أشارت الدكتورة هبه ذكي إلى استحداث المركز ليصبح مركزاً متخصصاً في دعم ملف ريادة الأعمال والابتكار برؤية أكثر شمولًا، تأخذ في اعتبارها كل من رواد الأعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وصانع القرار فيما يخص ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضحت أن المركز يعمل من خلال رؤيته أن يصبح مركزاً متميزاً محليًا وإقليميا ودوليا في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار المستدام ويقدم أفضل الممارسات في مجال إدارة الابتكار والترويج لاقتصاد المعرفة من خلال خمسة برامج رئيسية هي برامج التوعية وتعليم ريادة الأعمال والابتكار، برنامج مختبر الابتكار المستدام، ومرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام، وبرنامج التقييم والاعتماد لأنشطة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى برنامج دعم صانع القرار. وأوضحت أن المركز سيطلق أولى أنشطته الرسمية يوم الأحد المقبل بمعسكر تدريبي مكثف لتوليد الأفكار بعنوان "من التحدي إلى الفكرة" وذلك على مدار خمسة أيام متتالية بمشاركة متدربين من مختلف المحافظات.

وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقره الجديد

مركز المتغيرات المكانية



كما شملت زيارة وزيرة التخطيط تفقد مركز المتغيرات المكانية، وزيارة المركز الديموجرافي بعد انتقال تبعيته للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، كما تفقدت أحد البرامج التدريبية التابعة لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.