السيسي: "قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر" (شاهد)

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الوعود الحالمة التي يتعهد بها بعض القادة في الدول النامية للشعوب أثناء إجراء العملية الانتخابية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددًّا على ضرورة العمل والصبر لإنجاز تطلعات الشعوب كافة في الدول النامية من بينها مصر.

تابع "السيسي" خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، أن الدول النامية كان بها وعود كثيرة من قبل القادة لـ الشعوب، والبعض يقول في الانتخابات الرئاسية "هعمل لك وهعمل لك".

أضاف: "في حملتي الانتخابية قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها، غير العمل و الصبر، ولم أطلق أبدًا مشروع إلا وقت افتتاحه"، مطالبًا بعدم التصريح بالوعود، حتى التي لا ينفذ إلا جزء بسيط منها.

دعا السيسي إلى أهمية ضخ 100 مليار دولار من الأموال المخصصة من الدول المتقدمة للقارة الإفريقية في هذا التوقيت؛ مما يسهم بشكل كبير في النهوض بالبنية الأساسية القارية في إفريقيا.

واصل السيسي، أن خطر التغيرات المناخية واضح للجميع، مشددًا على ضرورة أن تتحول الإرادة الدولية إلى إجراءات تمكن من التحرك بفعالية.

استطرد أن التعامل مع ملف التغيرات المناخية ينقسم إلى جزئين، الأول مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، والثاني مرتبط بالدول النامية، إذْ يجب أن تستعد للتحرك بفعالية وأفكار تحقق لها النفاذ لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كافٍ لدعم الدول الإفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.

السيسي يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا سبل التعاون المشترك:

بحث الرئيس السيسي اليوم الجمعة مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، سبل التعاون المشترك بين البلدين وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في العاصمة الفرنسية باريس.

أوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة.

أشار إلى أن أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خصوصًا على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في الدفع قدمًا بعملية التنمية بالقارة الإفريقية.