لائحة تحفيزية للاتحاد السكندرى للفوز ببطولة كأس الرابطة وتحقيق المركز الخامس بالدورى

اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لائحة استثنائية تحفيزية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات القادمة والحاسمة في بطولة كأس الرابطة المصرية وبطولة الدوري العام.

واستقر مجلس إدارة النادى على اعتماد هذه اللائحة والتي تتضمن مكافآت مالية مميزه للاعبين لتحفيزهم بقوة لاستعادة الانتصارات والعودة للعروض القوية التي قدمها الفريق في بداية الموسم بهدف الحصول على بطولة كأس الرابطة المصرية عقب تخطى المباراة الهامة للفريق في الدور نصف النهائي والمقرر لها يوم الإثنين المقبل لتكون هذه البطولة أفضل تتويج لمجهودات زعيم الثغر خلال الموسم الحالي، وكذلك السعي والاجتهاد لإنهاء مسابقة الدورى بشكل لائق وتحقيق هدف الحصول على المركز الخامس بجدول الترتيب.

كذلك تضمنت اللائحة عددا من الجزاءات في حال عدم تحقيق الهدف المعلن من قبل مجلس إدارة النادى.