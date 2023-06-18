الجامعات المصرية تستقبل 750 طالبا عائدا من الخارج.. التقديم بعد العيد

استقبلت الجامعات المصرية، عدد من الطلاب العائدين من الجامعات بالسودان وروسيا وأوكرانيا، ووصل عدد الطلاب لـ14338 طالبًا من العائدين من الخارج، وهذا في إطار الجهود الكبير التي تقوم بها الدولة المصرية لعودة طلابها من الأماكن التي شهدت أحداث عنف وأزمات خلال الفترة الأخيرة.

متحدث التعليم يعلن فتح باب استقبال الطلاب العائدين من الخارج

وشدد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، على أنه تم قبول ما يزيد عن 14338 طالبا من العائدين من الجامعات بالسودان وروسيا وأوكرانيا، موضحًا أنه لم يتبق سوى 750 طالبا من الطلاب العائدين من الخارج.



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وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أنه سيتم فتح باب التقديم لهم بعد الانتهاء من اجازة العيد، ليعيدون التقديم مرة أخرى نظرا لوجود خطأ في البيانات.

وأشار إلى أن العدد الذي تم قبوله من الطلاب العائدين إلى مصر كبير لأنهم مرتبطون بكليات القطاع الطب البشرى والأسنان وهم الأغلبية العظمى ثم الصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة، مؤكدًا أن المشكلة بدأت لأن هذه التخصصات العلوم النظرية من السهل توزيعهم بينما الكليات العملية من الصعب توزيعهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية خلال العام المالى 2022-2023.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيذ توجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم.

زيادة أعداد الوافدين في الجامعات المصرية

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الوزارة لا تدخر جهداً لتطوير منظومة الطلاب الوافدين من أجل جعل مصر قبلة للدراسة من خلال إتاحة التعليم في الجامعات المصرية، وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا للتنوع في التخصصات والبرامج البينية والتي تواكب تطورات عصر التكنولوجيا العلمية، ومنافسة الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة للتيسير على الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من خلال تسهيل إجراءات القبول وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.