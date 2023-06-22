الدقهلية تتابع أعمال تطوير ورفع كفاء شارع الجيش وكورنيش ترعة المنصورية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية، اسفل كوبري سندوب كمرحلة أولي، وذلك من خلال إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وأكد أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الي ميدان ام كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية ، مشددا علي عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الاضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.

وأوضحت مدير عام متابعة المشروعات، أنه جاري حالياً استكمال مواسير الري واعمال فرد الرمال في احواض الزهور تمهيدا لفرد النجيلة واستكمال الاعمال قبل عيد الاضحي كما يجري استكمال اعمال الرخام بتمثال رمسيس والانترلوك للارصفة ورفع تراكمات المخلفات الصلبة لتيسير الحركة المرورية وكذا استكمال اعمال المايكا والرخام والصبة الخرسانية اسفل مقاعد المواطنين بحدائق حي غرب واستكمال اعمال الطبقة السطحية في المسافة من كوبري سندوب وحتي تمثال رمسيس وايضا اعمال شبكات صرف الامطار بالمنطقة.

ووجه مختار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للبدء فورا في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والعمل ليل نهار مع وضع في الاعتبار التصورات الخاصة بالحركة المرورية علي التقاطعات بالشارع تخفيفا للعبئ عن المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية.

الجدير بالذكر أن المشروع يجري تنفيذه من خلال الاشراف المباشر لمديرية الاسكان بالدقهلية بمتابعة المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، ومشاركة مديرية الطرق باشراف المهندس زناتي عبد العظيم مدير المديرية وفريق العمل المشارك والذي يضم الأستاذة فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والأستاذة إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب ،والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمهندس خالد مصطفي مدير مشروعات التطوير الجارية بالدقهلية بالشركه الوطنية والمقدم حازم العوضي منسق المشروع بالشركة الوطنية.



