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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

افتتاح معرض الطلاب الوافدين بالتربية الفنية في جامعة حلوان

افتتاح معرض الوافدين
افتتاح معرض الوافدين في جامعة حلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولي بكلية التربية الفنية. 

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وأعرب رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه لمعرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولي بكلية التربية الفنية، عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كل الجنسيات  وإبداعاتهم. 

معرض الوافدين في تربية فنية حلوان

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالجهود المبذولة من قبل كلية التربية الفنية بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

مواهب الطلاب الوافدين في جامعة حلوان

معرض جامعة حلوان 

ورحب رئيس جامعة حلوان بالدكتور عبد الرحمن عبدالله الرجعان، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة السعودية. 

وأكد رئيس جامعة حلوان أن فعاليات معرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولى بكلية التربية الفنية  تعد مناسبة هامة تسلط الضوء على مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية.

افتتاح معرض الوافدين في جامعة حلوان 

وخلال  الجولة في المعرض  قام  رئيس جامعة حلوان بمشاهدة الأعمال الفنية المعروضة واستمع إلى شرح الطلاب عن أفكارهم وتفاصيل إنجازاتهم. 

ويعكس المعرض اهتمام جامعة حلوان بدعم وتشجيع المواهب الشابة، ويشكل المعرض منبرًا حقيقيًا لعرض التنوع الثقافي للطلاب الوافدين، حيث يتيح الفرصة لاستكشاف ثقافات جديدة والاستمتاع بتجربة فنية فريدة، فهو فرصة رائعة للطلاب الوافدين للاندماج في المجتمع الجامعي والتعرف على زملائهم والمشاركة في الأنشطة الفنية، حيث يساهم هذا المعرض في تعزيز الشعور بالانتماء .
 

معرض الوافدين في جامعة حلوان 

وأفاد الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية في جامعة حلوان بأن افتتاح معرض الطلاب الوافدين يعد فرصة لتعزيز تعزيز التفاعل الثقافي والتعاون بين الطلاب والأساتذة والمجتمع الجامعي، ويعد هذا المعرض مناسبة رائعة للتعريف بثقافات متنوعة وأساليب فنية جديدة.

وأقيمت فعاليات معرض الوافدين بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، والدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حاتم وكيل كلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب. 

معرض التربية الفنية في جامعة حلوان 
معرض الوافدين في جامعة حلوان 
معرض الوافدين في جامعة حلوان 

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