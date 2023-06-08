بيع مخدرات على السوشيال ميديا.. والداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقوم القائمين عليها ومتابعيها بنشر تعليقات ومقاطع فيديو تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.



وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه وبحوزته "سلاح نارى "بندقية خرطوش" عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 طربة لمخدر الحشيش - عدد 1000 قرص مخدر لعقاقير متنوعة – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والعقاقير المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول والحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " للترويج لنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.