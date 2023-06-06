إنشاء مباني مدرسية ذكية مرنة لمواكبة التحول الرقمي

بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تصميم مباني مدرسية ذكية مرنة لمواكبة التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقائه ماريا اليساندرا، وكارلو كاباي خبيرا الإنشاءات المعمارية في إيطاليا؛ لبحث سبل التعاون في إنشاء مباني مدرسية وربطها بالمجتمع.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية وجود هيئة مسئولة عن المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري منذ مرحلة الطفولة، وجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح إتاحة التعليم للجميع من دون تمييز.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى البعيدة مع مراعاة معايير الجودة من خلال إنشاء مباني مدرسية ذكية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تعمل على زيادة المعدلات السنوية لإنشاء مباني مدرسية؛ لمواجهة الزيادة السكانية.

مباني مدرسية ذكية:

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التي تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، بمواكبة المدارس للتحول الرقمي بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.



وأكدت ماريا اليساندرا على أهمية الربط بين المتطلبات التربوية والمبنى المدرسي، مشيرةً إلى أن المبنى المدرسي يجب أن يحقق الاستدامة، وأن يتلاءم مع الأغراض البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت خبيرة الإنشاءات المعمارية، خلال اللقاء، تصميمات عدة لمباني مدرسية تهدف إلى ربط المبنى المدرسي بالمجتمع، واستغلال الفراغات مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق الاستدامة والمساهمة في جذب وتنمية قدرات الطلاب.



جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ممدوح محمد، رئيس الإدارة المركزية لرئاسة الهيئة، والمهندس أكمل شوقي، رئيس الإدارة المركزية للتصميم، والمهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية للصيانة، والمهندس محمد جمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، والمهندسة أمل صابر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس عبدالناصر سعد الله، مدير عام منطقة الجيزة، والمهندسة رويدا صلاح، مدير عام البحوث والدراسات، والمهندسة صفاء حامد، مدير عام التصميم المعماري.