لجنة الصناعة بمجلس النواب تتفقد ميدانيًّا المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، ورافقه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية؛ لتفقُّد عدد من المصانع المتوقفة عن العمل، ومعاينة عدد من الأراضي الغير مستغلة في النشاط الصناعي، وذلك ضمن جولة اللجنة لتفقُّد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة.

وخلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية على إعداد بيان شامل وكشف كامل بأسماء المستثمرين وأسباب تعطل التراخيص، وتسليمها لنائب رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحثها والرد عليها سريعًا، بهدف سرعة حل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة الصناعية.

ومن جانبه، وعد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالرد سريعًا على البيان للمساهمة في حل مشكلات المستثمرين، وسرعة إنهاء أي إجراءات للتسهيل على المستثمرين.

وكان شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد استقبل اليوم الثلاثاء، النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة، بديوان عام المحافظة لبحث ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة الصناعة لمحافظات إقليم القناة.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، وعدد من نواب الإسماعيلية والمهندس مصطفى ابوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، مدير المنطقة الصناعية بالمحافظة.

واصطحب عصام دياب عضو لجنة الصناعة رئيس اللجنة والأعضاء إلى المناطق المخصصة لإنشاء مصائع ومتوقفة وعملية تسقيع بعد الاراضى وطالب بتشغيل المصانع من الحصول على فرص عمل إلى أبناء الإسماعيلية وسحب الاراضى الغير مستغلة وعرضها على المستثمرين وإنشاء مصانع من الحصول على فرص عمل ودخول عملة صعبة للبلد ورفع الاقتصاد المصري