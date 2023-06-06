مجلس الشباب المصري بالمقطم يدشن حملة "حقك تنظمي" لمواجهة الزيادة السكانية

وتلتقي بـ 100 سيدة فى المقطم و الأسمرات..

دشّن المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري في دائرة المقطم حملة حملة "حقك تنظمي" بمنطقة الأسمرات والمقطم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التتنموي.

وقال محمود اسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري لدائرة المقطم، إن الزيادة السكانية من القضايا الحيوية التى تتطلب تضافر الجهود، وللمجتمع المدنى دور حيوى، وإيمانا من هذا المنطلق حرص مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أن يكون من ضمن العناصر الفعالة فى طرح حلول واقعية لهذه القضية.

وأشار السقا إلى أن الحملة بدأت أعمالها أمس الأثنين وستواصل عملها بشكل مستمر، وذلك من خلال لقاء 100 سيدة، للحديث معهن حول معنى الزيادة السكانية وكيف تنعكس على المجتمع ونصيب الفرد من الناتج القومى بلغة سلسة وبسيطة، خاصة وأن الحل لن يكون سوى من خلال رفع التوعية وإعلاء لغة الحوار، وأن الاقتناع بوجود أزمة بداية الحل، إضافة لتوفير وسائل تنظيم الأٍرة وما شابه من خطوات، ولكن ستظل التوعية هي السلاح الأول لمواجهة هذه الأزمة".

وأوضح السقا، أن الحملة ترفع شعار"تنظيم الأسرة التنشيطية التوعوية الخدمية "، لافتا إلى أن الزيادة السكانية من القضايا التى لا يختلف عليها اثنان، حيث تنعكس على نصيب الفرد فى الناتج القومى، ونصيبه من المشروعات القومية، ومن ثم يجب النزول لأرض الواقع للحديث مع المواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية بشأن هذه القضية الحيوية، للوقوف على أبرز النقاط الجوهرية فى القضية وفى نفس الوقت مقترحات الحلول الواقعية من المواطن نفسه الذي يعد أهم محور فى الأزمة السكانية، على أن يكون هناك توافر للجهود وعدم قصر الأمر على هيئة أو وزارة بعينها، فالجميع معني بالقضية الصحة، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب، التربية والتعليم، والمجتمع المدنى.

حضر التدشين ممثلين عن وزارة الصحة والأزهر والكنيسة ولفيف من الشخصيات منهم عفاف عبد الحميد الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمنطقة المقطم، ولاء محفوظ ، مدير اداره تنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة، ايمان منير، نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقاهرة ، جيهان سرور، مدير منطقة المقطم الطبية، هويدا عبد الرحيم، المسؤول الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة ، هويدا السيد، المسؤل عن رائدات تنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة، ناديه علي، المشرف عن التمريض بإدارة تنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة، الشيخ سعيد مسعد السعيد، إمام وخطيب مسجد المقطم، القس باسيليوس جورج، راعى كنيسة السيدة العذراء، العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم، نجوى طاهر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي - حي المقطم ، صباح حسن أحمد الطناحي، منسق عام القوي السكانية - محافظة القاهرة، هشام حسين سكرتير عام حى المقطم، سمر العمدة، ندي سليمان ، الاعلامية رحاب سمير، دعاء حورس، محمد صلاح، وسامي قاعود.