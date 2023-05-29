اختطاف طالب بالإسكندرية في ظروف غامضة

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام 4 أشخاص بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع عائلته، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات، وسؤال المجنى عليه.



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها "طالب"، واتهامها لأحد الأشخاص عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه، وبين نجل عم المختطف، مقيم بدائرة مركز ايتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من المشكو فى حقه، بالاشتراك مع "3 أشخاص آخرين، لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف، وقد تم العثور عليه وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيس بوك" استدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، قاموا باصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة واستولوا على "هاتفه المحمول" ، وإطلاق سراحه عقب ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم القاء القبض عليهم وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.