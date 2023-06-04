القبض علة 294 مُتهمًا بالإتجار في المخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

و أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (277) قضية مواد مخدرة.

وذلك بإجمالى (294) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (190,255 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (50,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,535 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (12,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,318 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,055 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,490كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (291 جرام).

عدد (1310) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (42قطعة سلاح نارى بحوزة38متهم).. وذلك على النحو التالى:

(1) بندقية آلية.

(5) بنادق خرطوش .

(1) طبنجة.

(35) فرد محلى.

(56) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (166) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 62371 حكماً قضائياً في 24 ساعة

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (62371) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(209) حكم جناية.

(17945) حكم حبس جزئى.

(3520) حكم حبس مستأنف.

(32267) حكم غرامة.

(8430) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا

(8) حوادثمتنوعة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (23) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالف تم ضبط (228) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (19415) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المُكبرة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولضبط مُخالفي القانون والمُجرمين.