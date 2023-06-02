سقوط مستريحة تجارة الأراضي بالمراغة في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظفة في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة المركز لقيامها بالنصب على 14 شخصا والاستيلاء منهم على أكثر من اثنين مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضر أحوال لمركز شرطة المراغة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ا" 37 سنة حاصل علي دبلوم تجارة و13 شخصا آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "إبتسام . ع . ا . ا" 45 سنة موظفة وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها " 2.050.000 " اثنين مليون وخمسون ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.