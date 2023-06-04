سقوط مستريح الإستثمار العقاري في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب مكتب مقاولات في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 7 مواطنين والاستيلاء منهم على خمسة مليون جنيه بزعم توظيغها في مجال المقاولات العمومية والإستثمار العقاري من خلال شركة الصاحي للمقاولات العمومية الخاصة به مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي أستولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المراغة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "محمود . ع . خ . ا" 65 سنة بالمعاش وعدد " 6 " آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من "عبد الرحيم . م . ا . ع" 40 سنة صاحب مكتب مقاولات ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "5.000.000" خمسة مليون جنيهاً لتوظيفها فـي مجال المقاولات العمومية والإستثمار العقاري من خلال شركة الصاحي للمقاولات العمومية الخاصه به مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .