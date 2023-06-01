حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية.

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب التقديم في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

ويمكن أن تسجل المدرسة الحكومية موقف القبول أو عدم القبول المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف تسليم أو عدم تسليم ملف التقدم بالمدرسة.

ويشترط لتقديم الصف الأول الابتدائي ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات في الأول من أكتوبر المقبل، ولا يزيد على تسع سنوات.

ولتقديم ولي الأمر لطفله في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية (اضغط هنا).

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي:

١. الدخول إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الدخول بالرقم القومي لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابًا على الموقع من هنا.

٢. في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الابتدائي عليه إنشاء حسابًا جديدًا وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائى.

٣. تسجيل الرقم السري لتقديم الصف الأول الابتدائي.

٤. اختيار المدارس التي يرغب في التقديم بها.

٥. متابعة نتيجة القبول المبدئي لتقديم الصف الأول الابتدائى من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

٦. توجه ولى الأمر للمدرسة بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية، لتقديم الأوراق الخاصة بتقديم الصف الأول الابتدائي للطالب المقبول.



المستندات المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي:



١. شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها.

٢. صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

٣. ثمانية صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

٤. وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.

٥. البطاقة الصحية للطالب مرفقة بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.