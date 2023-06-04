بدء تلقي طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية

تتلقى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة، حسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة شهادة إتمام الدراسة

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول"، بنسبة نجاح بلغت 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.