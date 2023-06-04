رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في ضيافة جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له ، على هامش حضور مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق

وأعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مثمنا دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الواضح فى هيكلة وتطوير كافة مؤسسات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، محققا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى توفير كافة الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وعبر الدكتور صالح الشيخ عن بالغ سعادته بزيارة جامعة الزقازيق، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات، متمنيًا لرئيس الجامعة التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة؛ لتحقيق مزيدا من تقدم الجامعة ورفعتها ، ومؤكداً على حرصه نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة .

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور خالد الدرندلى بإهداء درع الجامعة للدكتور صالح الشيخ ، تقديرا لجهوده والدور المتميز الذي يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة للوصول إلى كفاءات أكثر فعالية بمختلف القطاعات بالدولة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت علي هامش حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مناقشة رسالة دكتوراه بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، تحت عنوان ( سلطات رئيس الجمهورية إزاء مجلس النواب فى النظام الدستورى المصرى ٢٠١٤ "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة " ) ، للباحث إسماعيل محمد سامى إبراهيم ، باحث شئون قانونية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، حيث تتكون لجنة المناقشة.