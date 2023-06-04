الأهلي والوداد.. صدام مشتعل الليلة بنهائي أفريقيا تحت عنوان الثأر

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة، يترقبها جمهور النادي الأهلي بالأخص والعربي في العموم، حيث تنطلق مساء اليوم الأحد صافرة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي ونظيره الوداد المغربي، في المباراة التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

الأهلي يبحث عن مواصلة هيمنته على البطولة الإفريقية والثأر من الوداد

يتجدد لقاء الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسر المارد الأحمر النهائي الأخير علي حساب الفريق المغربي، لذا فإن الأهلي يبحث عن الثأر واستعادة لقب أفريقيا بعد الخسارة في النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب بهدفين من دون رد، في المقابل يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه وزعامته لأفريقيا للمرة الثانية على التوالي حال تتويجه بالأميرة السمراء.

حيث ييدخل الأهلي مباراة اليوم وعينه على الثأر ولا شيء غيره، ليس فقط من نهائي 2022، بل أيضًا من نهائي 2017 الذي أقيم ذهابًا وإيابًا وخسره النادي المصري من الوداد أيضًا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء الأحد عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ويدير مباراة الأهلي والوداد المغربي، طاقم تحكيم مكون من الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكمًا للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

كولر يوضح سبب استبعاد الشناوي من مباراة الوداد

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن غياب حارس الفريق الأول محمد الشناوي لعدم جاهزيته وقال: "بالتأكيد الشناوي لاعب مهم في الفريق وإصابته ضربة موجعة فى الفريق".

وأضاف: "الشناوى خاض خلال الـ ١٧ يومًا الماضية تدريبات تأهيلية، وتدرب مرة واحدة مع الفريق وكان غير كافي لعب الشناوى في المباراة النهائية مفيش ثقة ١٠٠ في المئة بالدفع بالمباراة".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل للاعب الوداد عبدالله حيمود وغيابه لأنه يؤثر فى تفكيرنا وتركيزنا".

وواصل مدرب الأهلي: "عندنا ثقة كبيرة في لقاء غد ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية".

وأتم حديثه: "نرغب في الفوز في مباراة الإياب والعودة لفك عقدة الوداد في النهائيات الأفريقية".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد:

شهد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي عقد أمس السبت بمقر النادي بالجزيرة، وحضره الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًا من اللون السماوي بالكامل.