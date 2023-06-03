كولر يكشف سبب استبعاد الشناوي من مباراة الوداد

تحدث مارسيل كولر الدير الفني لفريق الأهلي ، قبل المباراة الأحمر ضد الوداد المغربى في اللقاء المرتقب مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أكد مارسيل كولر خلال وقائع المؤتمر لصحفي ، أن الأهلى استعد جيد لمباراة الوداد المغربي ،و شاهدنا جيدا الوداد ووضعنا نقاط الضعف والقوة.



سبب استبعاد الشناوي:



وأشار مارسيل كولر، بالتأكيد الشناوي لاعب مهم في الفريق واصابته ضربه موجعه فى الفريق.

وأضاف، الشناوى خاض خلال ١٧ يوم الماضية تدريبات تأهيلية ، وتدرب مرة واحدة مع الفريق وكان غير كافي لعب الشناوى في المباراة النهائية مفيش ثقه ١٠٠ في المائه بالدفع بالمباراة ".

وتابع، أتمني الشفاء العاجل لاعب الوداد لعبد الله حيموت وغيابه لان يؤثر على تفكرنا ولا تركيزنا.

وواصل مدرب الأخلي:" عندنا ثقه كبيرة في لقاء غد ونسعي بتحقيق إيجابية ".

وأتم حديثه ": نرغب في الفوز في مباراة الاياب والعودة لفك عقدة الوداد في النهائيات الافريقية ".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

