محمد عمارة يحذر الأهلي: الوداد فريق بطولة وهدف قد يجعل الأمور صعبة

حذر محمد عمارة نجم الأهلي السابق، من قوة فريق الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال محمد عمارة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الوداد فريق بطولة، وسبق وأفقد الأهلي اللقب في 2017 وخلال الموسم الماضي أيضا، لذلك على لاعبي الأهلي حسم اللقب من القاهرة".

وأضاف: "لابد من الذهاب إلى ملعب محمد الخامس بنتيجة محسومة في القاهرة، حتى يتم اللعب بارتياحية، ولكن أرجو عدم الاستعجال من لاعبي الأهلي خلال لقاء الغد".

واختتم: "أهم شئ في لقاء الغد، ألا يستقبل الأهلي أي هدف، فاستقبال هدف وخاصة لو مبكرا، هذا سيكون صعبا للغاية".

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء غد الأحد الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 يونيو في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

قائمة الأهلي المستدعاة لنهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبدالفتاح.

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي.

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد شريف.

وشهدت قائمة الأهلي عودة حمدي فتحي إلى خط الوسط بعد غيابه في آخر مباراتين، بجانب عودة علي لطفي، بينما استبعد الجهاز الفني، محمد الشناوي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

وخرج من قائمة الأهلي كل من أيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.