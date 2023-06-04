طاهر أبو زيد: أحمد عبد القادر لاعب مؤثر وتواجده في الأهلي مهم

قال طاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق أن أحمد عبد القادر لاعب مؤثر جدا مع الأهلي وتواجده مهم لأنه لاعبًا مهاريًا يجيد الاحتفاظ بالكرة ولديه الثقة الكبيرة أيضًا وهذه النوعية مطلوبة في الأهلي.

وتابع أبو زيد في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش مع الاعلامي هاني حتحوت: " عبد القادر قادر على صناعة الفارق في المباريات في لحظة بتمريراته الحاسمة أمام المرمى ، وشدد على أن اللاعب المهاري صعب يترك الكرة بسهولة لكن بدون مجازفة حتى لا تشكل خطر على فريقه في الهجمة المرتدة ".

وتابع " لابد على اللاعب المهاري ان يكون ذكي ويُقدر حجم الهجمة المرتدة ، مشددا على أن عبد القادر لاعب مش "غشيم" ويعلم تماما قيمة التمريرات والاستحواذ مثله مثل محمد مجدي افشة ".

طاهر أبو زيد يطرح حلولا لإنهاء أزمة الزمالك

أكد طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن حل أزمة الزمالك هو تكاتف وتضامن جميع المسئولين بالنادي.

وقال طاهر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حل أزمة الزمالك هو تكاتف وتضامن جميع المسئولين بتفكير جماعي وليس فردي، يجب التفاني في خدمة ناديهم لإن المواقف الصعبة تبين حجم العطاء".

وأكمل: "يجب أن تتضافر جهود كل أبناء النادي حتى من هم خارج السلطة، الزمالك يحتاج كل أبناءه لحل الأزمة بدون حسابات وبدون تعقيدات".

وأتم: "من يملك القيادة يقود ومن يملك المال ينفق على النادي، لا توجد حلول أخرى".