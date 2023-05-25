كيف كانت المواجهة الأخيرة بين الأهلي والوداد المغربي بالقاهرة؟؟

الاهلي والوداد المغربي بدوري الأبطال

تأهل فريق الأهلي المصري للدور النهائي ليطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالى 2022 ـ 2023، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة أربعة أهداف بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع نظيره الوداد المغربي لحسم اللقب الإفريقي.

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لحق الوداد المغربي بنظيره المارد الأحمر للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة التعادل السلبي بمواجهة الذهاب، والتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بلقاء الإياب ليلعب نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي في نسختها الحالية.

المواجهة الاخيرة بين الأهلى والوداد المغربي في القاهرة:

جمعت المباراة الاخيرة بين الأهلى والوداد المغربي على ستاد القاهرة في نصف نهائي دوري الأبطال لموسم 2020 وتمكن من حسمها المارد الأحمر بنتيجة 3 ـ 1، بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2 ـ صفر لأبناء القلعة الحمراء.

كما تقابل الأهلى مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 العام الماضي وحسمها وداد الأمة بنتيجة بنتيجة هدفين دون رد بالمغرب، قبل أن يتعادل سلبيًّا في القاهرة.

وجمع نهائي عام 2017 الأهلى والوداد المغربي وحسمها الأخير بمجموع المواجهتين بهدف نظيف في مركب محمد الخامس بالمغرب، وهدف لكل فريق على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ليتوج وداد الأمة باللقب.

وتعد مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المقبلة هى النهائي الثالث الذى يجمع الفريقين ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال مشوار الفريقين نحو التتويج باللقب.

تاريخ مواجهات الأهلى والوداد المغربي:

التقي فريقا الأهلي و نظيره الوداد المغربي في 11 مواجهة، حققَّ المارد الأحمر الفوز في 4 مواجهات وحسم التعادل بين الفريقين في 4، وتلقَّى أبناء القلعة الحمراء الخسارة في 3 لقاءات.

وأسندت اللجنة المنظمة بالاتحاد الإفريقي"كاف"، إدارة مواجهة الإياب التى تجمع بين الأهلى والوداد المغربي بنهائي دورى أبطال إفريقيا للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما المقرر إقامتها يوم 11 يونيو المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

أدرك فريق الأهلي الفوز تحت صافرة باملاك تيسيما، على نظيره نادى وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسختها الماضية.

تقرر إقامة مباراة الذهاب بين فريقا الأهلى و ونظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022 ـ 2023.