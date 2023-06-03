الأهلي والوداد.. يحيي جبران: غياب الشناوي لن يؤثر على تركيزنا

أكد يحيي جبران قائد الوداد البيضاوي المغربي، أن غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لن يؤثر على تركيز فريقه.

ويتبارى الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ويبحث الأحمر عن الثأر بعد خسارة اللقب في النسخة الماضية في المغرب بهدفين دون رد.

وأضاف جبران خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والوداد، أن فريقه يستعد جيدا لنهائي إفريقيا ويعرف أهمية المواجهة.

وواصل قائد الوداد "بغض النظر عن مشوار الفريقين في البطولة، الأهلي والوداد فريقين كبيرين وسوف نقدم نهائي كبير على المستوى الفني".

وأتم تصريحاته بأنه يتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا، لافتًا أن لاعبي الوداد لا يحتاجون للحماس، ويعرفون أهمية المباراة جيدا.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم الأحد المقبل عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة، في لقاء سيشهد حضور 50 ألف متفرج.

يبحث الأهلي عن الثأر واستعادة لقب أفريقيا بعد الخسارة في النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب بهدفين من دون رد، في المقابل يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه وزعاته لأفريقيا للمرة الثانية على التوالي حال تتويجه بالأميرة السمراء.

ويدير مباراة الأهلي والوداد المغربي، طاقم تحكيم مكون من الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكمًا للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وصل الأهلي إلى نهائي أفريقيا على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.