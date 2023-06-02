غيابات الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المستدعاة لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، عدة غيابات قبل مواجهة الوداد المغربي.

وتأتي غيابات الأهلي بين إصابات ورؤية فنية وهم محمد الشناوي ورأفت خليل ومحمد أشرف ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم فؤاد وأكرم توفيق

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي علي لطفي وحمدي فتحي بعد تعافيهما من الإصابة.

قائمة الأهلي المستدعاة لنهائي أفريقيا

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاءخط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاحخط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسيخط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.

الأهلي والوداد

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مباراة الأهلي مع الوداد المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في لقاء يُنتظر أن يشهد حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصر غد السبت.

من المقرر أن يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية المتعلقة باللقاء.