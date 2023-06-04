قائمة المحظورات لجماهير مباراة الأهلي والوداد في النهائي الأفريقي (فيديو)

مع اقتراب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا نال الحضور الجماهيري القسط الأكبر من الاهتمام بعد رفض الأمن حضور أكثر من 20 ألف متفرج في البداية ثم سمح بحضور 50 ألف مشجع بعد مفاوضات مع مجلس إدارة الأهلي.

وكشف العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لتأمين نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن المحظورات على الجماهير التي من المقرر أن تحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محظور دخول البرفان ومزيل العرق:

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء السبت، أنه يحظر دخول أي شيء يحدث أذى للنفس والغير، والشماريخ والأشياء التي تحدث لهب، والمعلبات والمأكولات، والمشروبات والشعارات التي تحمل عبارات مسيئة، والبرفان للسيدات ومزيل العرق.

وأوضح أن مباراة الأهلي والوداد، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، من المقرر أن تقام غدًا الأحد، بحضور جماهيري يقدر بنحو 50 ألف مشجع وافق على حضورهم الأمن في حين يتسع الاستاد إلى 72 ألف متفرج.

وأشار إلى أن الدرجة الثالثة شمال لجمهور النادي الأهلي من المقرر أن تدخل من بوابة صلاح سالم، وجمهور الدرجة الثانية الموحدة من نفس البوابة، ويتم السماح لهم بالدخول من الثانية بعد الظهر حتى التاسعة حتى لا يكون هناك تكدس.

وعلق وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، على استعدادات الاستاد لمباراة الأهلي ونادي الوداد المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: “مستعدون من الآن بالنسبة لاستقبال الجماهير والسعة التي سوف تحضر غدًا حوالي 50 ألف مشجع أما السعة الكاملة للاستاد حوالي 72 ألف مشجع”.

نتمنى أن يكون الاستاد مملوء على آخره:

وأضاف رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت: “نتمنى أن يكون الاستاد مملوء على آخره والتعليمات للجماهير أن يلتزموا بكل تعليمات شركة تذكرتي والشركة قامت بعمل توضيحات في ظهر التذاكر وكل تذكرة محدد مكان دخولها للتسهيل ومنع التكدس والازدحام بين الجماهير”.

وأوضح أن استاد القاهرة سوف يفتح أبوابه غدًا لجمهور النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في تمام الساعة 2 ظهرًا.

مداخل مدرجات الثالثة يمين والثالثة شمال:

وأشار إلى أن الدرجة الثالثة شمال مدخلها من طريق صلاح سالم والدرجة الثالثة يمين من طريق الأوتوستراد وكل مشجع قادم يعلم خط سيره، وذلك سوف يسهل المهمة بشكل كبير، متابعًا نحن هيئة خدمية وفي 2019 صدر قرار أننا هيئة اقتصادية ونقوم بالصرف على أنفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالفعل منذ سنتين والأمور تسير بشكل جيد في ستاد القاهرة وحققنا أرباحًا جيدة جدًا وبدأنا في عمل مشاريع استثمارية نحقق منها أرباحًا للصرف على الاستاد.