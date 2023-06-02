الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا

كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الوداد المغربي في مؤتمر صحفي غدًا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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 ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السابعة والنصف من مساء غد السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، حيث يتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مروان أن الجهاز الفني واللاعبين قاموا بدراسة فريق الوداد جيدًا، ونحن جاهزون للمواجهة، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه.
 

تصريحات مروان عطية


وقال: «نحن حاليًّا نركز في مباراة الوداد، ولا نعلق على مباريات خضناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الأحد، والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام، ونسعى للتتويج بالبطولة هذا الموسم».

واختتم مروان حديثه قائلًا: «فريق الوداد كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن نعمل على التتويج بالبطولة وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين».

تصريحات محمد مجدى أفشة

هناك طقوسًا محددة يقوم بها قبل أي مباراة، وينتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى يكون في كامل تركيزه ويؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير.

وأوضح أن الحديث عن النهائي الإفريقي في الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائمًا على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليًّا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتاكيد أن عامل الجمهور في غاية الأهمية، وأن تواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم.

تصريحات أحمد القندوسي

التواجد الجماهيري الكبير المنتظر حضوره للمباراة يعد دافعًا قويًّا أمام جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتقديم المردود الذي يرضيهم ويسعدهم، مؤكدًا أن الأهلي يسعى بكل قوته وبإصرار للتتويج باللقب الإفريقي من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان، وأن كل ما يطلبه اللاعبون من الجماهير هو الوقوف خلف الفريق بقوة طول الـ90 دقيقة.

وأوضح لاعب خط وسط الأهلي أن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة لم يشكل أي أعباء أو إجهاد على الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع هذه النقطة بذكاء كبير ويقوم بتدوير اللاعبين، وأن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد تسير في أفضل صورها، وجميع اللاعبين قد عقدوا النية على تحمل المسئولية وتحقيق النتيجة التي ترضيهم وترضي الجماهير وتساعد الفريق على التتويج باللقب.

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