شاهد.. الوداد المغربي يختتم تدريباته الجماعية إستعدادا لمباراة الأهلى في النهائي

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اختتم فريق الوداد المغربى تدريباته الجماعية قبل مباراة الأهلى النارية التي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ورفع البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب فريق الوداد المغربي معدل اللياقة البدنية للفريق.

وأعطى سفين فاندنبروك تدريبات تكتكية وفنية خاصه لاعبى الفريق قبل مباراة الوداد والأهلي المرتقبه في النهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويسعي فريق الوداد المغربي بكتابه سطر جديد في تاريخ المواجهات أمام الأهلى حيث يرغب الوداد تحقيق التتويج الثالث حيث فاز الوداد المغربى في النهائي الأول في عام ٢٠١٧، والنهائي الثاني في النسخة الماضية أمام الأهلى ٢٠٢٢ والذي فاز فريق الوداد على الأهلى بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد المركب محمد الخامس.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر على هذا التشكيل أمام الوداد المغربي وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، ومروان عطية، وبيرسي تاو، وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

تشكيل الوداد المغربي أمام الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا



حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: آرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العملود، يحيى عطية الله.

خط الوسط: عبد الله حيمود، يحيى جبران، رضا الجعدي.

خط الهجوم: زهير المترجي، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.

على الجانب الأخر ،أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.